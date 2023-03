Stel hier uw vragen aan Vincent Van Peteghem

Lenteweer laat nog op zich wachten, dit weekend kans op winterse buien: “Stratosfe­ri­sche opwarming speelt een rol”

Al wie uitkijkt naar lenteweer zal nog even geduld moeten hebben. Zo blijft het de komende dagen koud met overdag temperaturen tussen 4 en 6 graden. Dit weekend wordt er zelfs een winterprik verwacht. In de Ardennen is er vanaf zaterdag kans op winterse buien en die zouden begin volgende week ook over Vlaanderen kunnen trekken. Het frisse weer is onder meer een gevolg van de extreme stratosferische opwarming, bevestigt weerman David Dehenauw. Zacht en droog lenteweer zit er door dat fenomeen dan ook niet snel aan te komen, klinkt het.