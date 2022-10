Stel hier uw vragen aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor

Fans gaan los op allereer­ste Taylor Swift-fanparty in België: “Je wordt haar muziek nooit beu”

De allereerste Belgische Taylor Swift-fanparty is een feit. Die vond vrijdagavondplaats in concertzaal Trix in Antwerpen. Meer dan 1000 fans dansten samen op de muziek van de Amerikaanse zangeres. Swift releasete die dag ook net haar nieuwe album ‘Midnights’. Het idee kwam van TikTokster Bauke Van den Bossche die de fanparty’s kent van in het buitenland. “Ik was aan het wachten tot iemand dat in België zou doen, want ik wou daar ook zo graag naartoe gaan”, vertelt Bauke. “Maar dat bleef maar duren, dus daarom heb ik het zelf gedaan.”

