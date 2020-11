Steeds meer studenten ouder dan 25 jaar in Vlaamse hogescholen

De jaarlijkse oktobertelling van de Vlaamse hogescholen toont aan dat het aantal ingeschreven hogeschoolstudenten in 2020 opnieuw gestegen is, ondanks de moeizame start onder de coronamaatregelen. Opvallend is dat het aantal studenten ouder dan 25 jaar dit jaar toenam, terwijl er een significante daling is van de generatiestudenten die zich voor het eerst inschrijven.

In totaal tellen alle Vlaamse hogescholen vandaag samen 143.481 studenten, van wie 31.108 generatiestudenten. Dat aantal is met een goede zeven procent gedaald tegenover de 33.578 generatiestudenten in het vorige academiejaar.

Leven-lang-leren

De oktobertelling, die er door de coronacrisis nu pas in november is, stelt vast dat het aandeel van ingeschreven studenten die ouder zijn dan 25 jaar wel toenam. In 2020 bedraagt hun aandeel 17,2 procent van het totaal, tegenover 16 procent in 2019. Deze oudere studenten kiezen vooral voor de opleidingen muziek en podiumkunsten (29,05 procent), onderwijs (28,98 procent) en nautische wetenschappen (20,00 procent).

"In het kader van levenslang leren is dat een goede zaak. Het toont aan dat meer en meer mensen de gewoonte oppikken om zich te herscholen, bij te scholen en zo economisch en maatschappelijk meer of anders inzetbaar zijn in een steeds sneller veranderende en volatiele wereld", stelt de oktobertelling.

Verpleegkunde en lerarenopleiding

Goed nieuws is er vanuit de lerarenopleiding en vandaag ook de erg belangrijke opleiding verpleegkunde. Het aantal inschrijvingen aan de opleiding verpleegkunde stijgt in 2020 met 263 studenten. Al geldt die stijging niet voor de generatiestudenten, want zij waren met 111 minder tegenover 2019. Eén op de vier verpleegkundestudenten is ouder dan 25 jaar. In de lerarenopleiding is er dit jaar een stijging van 102 studenten en hier wordt het aandeel van de generatiestudenten wel groter, want er zijn er 65 meer dan vorig jaar.

STEM-opleidingen

De grootste stijging is er binnen de STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering & Mathematics) met maar liefst 24,4 procent ofwel een toename van 28.334 studenten naar 35.241 studenten. Die opvallende stijging is te verklaren door het aantal STEM-opleidingen die op basis van de criteria onderwijskiezen zelf steeg in 2020. Meer dan 5.000 studenten schreven zich in voor deze nieuwe opleidingen. Binnen de STEM-opleidingen zijn het de studenten ouder dan 25 jaar die het sterkst stijgen met meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar.

Tot slot zien we dat Gent met 32.387 hogeschoolstudenten de populairste stad blijft, gevolgd door de 29.788 studenten in Antwerpen en ook nog de 12.359 Brusselse studenten.