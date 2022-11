Staking zorgt morgen mogelijk ook voor problemen bij bedeling van je krant

Staak jij ook op 9 november? Prof legt uit wat je rechten en plichten zijn: “Ontslag wegens deelname aan een staking kan je aanvechten”

Verbod op kinderarbeid, recht op vakantie, minimumlonen,… Het is maar een greep uit de historische verwezenlijkingen van stakingen in ons land. En nog steeds is het een populaire vorm van actievoeren. Morgen gaan tal van werknemers weer op straat om meer koopkracht te eisen. Maar wat moet je weten als je gaat staken? Stan De Spiegelaere, professor sociaal overleg aan de UGent, legt uit wat je rechten en plichten zijn. “Door de huidige ‘just in time’-economie wordt een staking nu veel sneller gevoeld en beëindigd.”

10:02