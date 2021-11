Speciale kunst: man maakt meubels van pizzastukken

Saman Khosgbari uit het Nederlandse Lanaken is een pizzabakker en fervent skater. De man heeft een speciale hobby: hij maakt namelijk meubels van pizzastukken. Momenteel krijgt hij berichten van over de hele wereld en hij is zelfs al op CNN gekomen. Een pizzaskateboard kost zo’n 695 euro en een krukje 495 euro. Wie een exemplaar wil, moet snel zijn, want er worden maar een aantal stuks gemaakt.