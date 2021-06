Spaanse politie ontdekt migranten op levensgevaarlijke plek

Tijdens een controle in de haven van de Spaanse enclave Ceuta vrijdag, vindt de Spaanse politie twee jongemannen die naar Europa proberen te geraken. Ze verstoppen zich op levensgevaarlijke plekken op en onder de vrachtwagen. In mei kende Ceuta een ongeziene instroom van illegale migranten die van Marokko tot in Ceuta zwommen of te voet kwamen. De grensbewaking was erg verminderd omwille van een diplomatieke rel. Op één dag kwamen er zo’n 6.000 migranten aan in Ceuta, op zoek naar een beter leven in Europa.