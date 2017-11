Schokkend: man gooit hond herhaaldelijk in ijskoude zee LB

14u35

Bron: Daily Mail 499 Facebook / Daily Mail online De man gooide zijn windhond herhaaldelijk in het ijskoude zeewater. Ooggetuigen waren geschokt toen ze in het Britse Hartlepool zagen hoe een man zijn windhond in de ijskoude zee gooide en het dier er aan de leiband weer uittrok. Dat deed hij verschillende keren. De dierenbescherming roept getuigen op zich te melden.

Volgens getuigen liepen drie mannen met gemuilkorfde windhonden op de pier in Hartlepool, in het noordoosten van Engeland. Eén van de ooggetuigen, die anoniem wenst te blijven, zag hoe één van die mannen een hond in zee gooide en het dier er aan een lange leiband terug uit trok om hem even later opnieuw in het ijskoude water te gooien. Ook de andere mannen deden hetzelfde met hun honden.

"De honden werden naar het eind van de pier geleid en zonder veel omhaal werden ze van anderhalve meter hoog het water ingegooid. De golven waren hevig op dat moment en ik vroeg me af wat er zou gebeuren mochten de dieren door de golven tegen de roestige pier geslagen worden.

John Stephenson van de dierenbeschermingsorganisatie Greyhound Rescue was geschokt toen hij over het incident en stelt dat hij geen weet had van dergelijke praktijk. "Ik zie geen verklaring voor zoiets. Waarom zou iemand in vredesnaam een hond in de ijskoude zee gooien?" De dierenbescherming onderzoekt het incident en roept getuigen op zich te melden.