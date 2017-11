Schietpartij Sutherland Springs in top 5 van dodelijkste in Amerikaanse geschiedenis en ook twee andere gebeurden in jongste anderhalf jaar Koen Van De Sype

08u19

Bron: CNN, Wikipedia 1 PN, AP, AFP, Twitter De daders van de dodelijkste vijf schietpartijen in de Amerikaanse geschiedenis. Het bloedbad van gisterenmorgen in een kerkje in het Texaanse Sutherland Springs is het vijfde dodelijkste in de Amerikaanse geschiedenis. Ex-militair Devin Patrick Kelley maakte gisteren zeker 26 dodelijke slachtoffers en verwondde minstens 20 andere kerkgangers bij zijn raid. Opvallend: nog twee andere schietpartijen uit de top vijf gebeurden in het afgelopen anderhalf jaar. Een overzicht.

1. Las Vegas (58 doden, 1 oktober 2017)

Een schutter opent op de avond van 1 oktober 2017 het vuur op de toeschouwers van een muziekfestival op de Strip in Las Vegas. Stephen Paddock (64) verschanst zich in een suite op de 32ste verdieping van het vlakbijgelegen Mandalay Bay Hotel. 58 mensen komen om het leven en ongeveer 500 anderen raken gewond. Een uur na de schietpartij valt de politie in de hotelkamer binnen en daar vindt ze de schutter dood terug. Alles lijkt erop dat hij zichzelf in het hoofd heeft geschoten. Zijn motief is nog altijd onduidelijk.

2. Orlando (49 doden, 12 juni 2016)

Omar Saddiqui Mateen (29) trekt op de avond van 12 juni vorig jaar naar homodiscotheek Pulse in Orlando, Florida en begint te schieten op de aanwezigen. Daarbij vallen 49 doden en raken ruim 50 bezoekers gewond. De politie slaagt er na drie uur in om de schutter dood te schieten tijdens een operatie om gijzelaars te bevrijden. De dader belde kort nadat het bloedbad begon naar de hulpdiensten en zwoer trouw aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Hij beweerde dat zijn actie een vergelding was voor het militaire optreden van de VS in Irak en Syrië.

3. Virginia Tech (32 doden, 16 april 2007)

Een student trekt op 16 april 2017 tot de tanden gewapend naar een campus van Virginia Tech in Blacksburg in de staat Virginia. Seung-Hui Cho (23) doodt tijdens twee verschillende raids 32 mensen en verwondt verscheidene anderen. Hij pleegt uiteindelijk zelfmoord. Achteraf bleek dat de jongeman leed aan een ernstige angststoornis en eerder twee studentes aanrandde.

4. Sandy Hook Elementary (27 doden, 14 december 2012)

Ook hier gaat het om een schietpartij op een school. Op 14 december 2012 schiet Adam Lanza (20) 20 kinderen tussen 6 en 7 jaar en 6 volwassenen dood op de basisschool van Sandy Hook in Newtown, Connecticut. Vervolgens pleegt hij zelfmoord. Autoriteiten ontdekken later dat hij ook zijn moeder Nancy doodgeschoten heeft. Volgens een rapport van het ministerie van justitie van de staat handelde Lanza alleen en bereidde hij zich goed voor. Waarom blijft onduidelijk. Hij zou wel mentale problemen gehad hebben en geobsedeerd geweest zijn door geweld.

Rozen met de foto's van de slachtoffers.

5. Sutherland Springs (26 doden, 5 november 2017)

Ex-militair Devin Patrick Kelley (26) maakt zeker 26 dodelijke slachtoffers en verwondt minstens 20 andere bezoekers van een kerkdienst in het plaatsje Sutherland Springs in Texas. Hij wordt na zijn raid achtervolgd door een of meerdere buurtbewoners en crasht uiteindelijk met zijn wagen. Hij wordt dood teruggevonden en volgens de politie zou hij gestorven zijn aan een schotwonde. Het is voorlopig niet duidelijk wie die heeft toegebracht. Over zijn motief is ook nog geen duidelijkheid.

Here's a picture of the Texas church shooting suspect Devin Patrick Kelley, 26.

