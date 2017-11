Schepen Molenbeek: "Als Dewinter en Wilders hier opruiende taal spreken, zal burgemeester ingrijpen" Redactie

10u14

Bron: vrtnws 0 Photonews De omstreden "islamsafari" van Vlaams-Belangkopstuk Filip Dewinter en zijn Nederlandse collega Geert Wilders staat voor morgen gepland. De omstreden "islamsafari" van Vlaams-Belangkopstuk Filip Dewinter en zijn Nederlandse collega Geert Wilders helemaal verbieden, gaat niet. Dat zegt Jan Gypers, schepen in Molenbeek (Open VLD) in 'De Ochtend'. "Maar als Dewinter en co hier binnendraven en opruiende taal spraken, zal de burgemeester ingrijpen."

Dewinter wil Wilders een rondleiding geven in Molenbeek. Het doel van het bezoek? "Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering."

Het evenement lokte heel wat reactie uit. Burgemeester Françoise Schepmans (MR) wil het bezoek verhinderen. Maar dat is niet zo eenvoudig, legt Jan Gypers, schepen in Molenbeek (Open VLD), uit. "We leven in een democratie. Iedereen is vrij in dit land. Maar als Dewinter en co hier binnendraven zoals ze dat aangekondigd hebben en opruiende taal spreken, zal de burgemeester ingrijpen."

Wat de plannen van Dewinter en Wilders zijn, weet Gypers niet. "Voorlopig is het tromgeroffel in de media, wij trachten daar zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven." Volgens hem willen de politici hier vooral campagne voeren.

Even was er ook sprake van een tegenreactie, maar dat plan is van de baan. "Erop antwoorden is nieuws maken. Eigenlijk zouden we dat liever niet hebben: het is koren op de molen van een strekking die we niet wensen."