Streamz Tweede seizoen ‘De Bunker’ eindelijk op het scherm: deze series over de eindeloze ‘war on terror’ moet je óók streamen

Vanaf 25 februari kan je- na zeven jaar (!) - weer rekenen op de Antwerpse Inlichtingendienst van ‘De Bunker’ (Streamz) die het hoofd te biedt aan bedreigingen voor onze staatsveiligheid. Daarom zetten we deze week in onze Kijkgids de beste series over de ‘war on terror’ op een rijtje. Op het menu: een onbevreesde patriot in ‘24’ (Disney+), het Israëlisch-Palestijnse conflict in ‘Fauda’ (Netflix), workaholic Claire Danes in ‘Homeland’ (Disney+) en CIA-groentje Jack Ryan (Prime Video).

25 februari