Ryanair-piloten staken volgend weekend in Charleroi: “Het kan wel eens een woelige zomer worden”

LIVE TOUR. Peloton jaagt op twee Fransen, zorgt verrader­lij­ke finale voor chaos?

Na twee dagen in de Pyreneeën is het in de Tour weer aan de sprinters. De zevende etappe is namelijk een zo goed als volledig vlakke richting Bordeaux. De Fransen Nans Peters en Pierre Latour rijden voorop. Slaat Jasper Philipsen in de verwachte massasprint een derde keer toe? Volg het op de voet in onze liveblog!