Russische Max woont al tien jaar in Odesa: “Ik ben hier vrijer dan in Rusland”

Max is een jonge Rus en woont al meer dan tien jaar in Odesa, de stad in het land waar zijn moederland mee in conflict is. Ook voor Max is het duidelijk wie aan de goede en slechte kant staat: voor hem is Rusland de grote vijand. De familie van Max, die in Rusland woont, snapt niet wat hij nog in Oekraïne doet. In hun ogen is hij verblind door wat zij zien als Oekraïense propaganda. Maar Max is niet van plan om terug te gaan naar zijn moederland. “Ik ben hier vrijer dan in Rusland en ik ken niemand die bevrijd moet worden”, vertelt hij aan VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers.