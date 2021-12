Ruil eens een haarspeld voor een huis: deze vrouw deed het écht, na anderhalf jaar en 27 keer ruilen verder

In mei 2020 startte Demi Skipper, een vrouw uit de VS, haar avontuur. Haar doel? Een haarspeld inruilen voor een huis. Ze haalde daarvoor inspiratie bij Kyle MacDonald, die haar dat in 2005 voordeed met een rode paperclip. Demi startte klein en ruilde onder meer haar haarspeld in voor oorbellen tot een stofzuiger en een Macbook Pro. Maar dat was niet alles, want de grootste ruilen moesten op dat moment nog komen. Wanneer ze een auto weet te bemachtigen, gaat het plots snel. Ze kan de auto inruilen voor een enorm waardevol sieraad. Al blijkt dat toch niet altijd zonder enige tegenslag. Na 27 keer ruilen en anderhalf jaar later lukt het haar eindelijk. Ze ruilt een woonwagen in voor een écht huis.