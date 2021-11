Rijk worden door chips? Miljoenen geboden op chips in vorm van cavia

Malle Parket start onderzoek na aangifte van verkrach­ting 16-jarig meisje

Het parket in Antwerpen en de politie Voorkempen zijn een onderzoek gestart naar aanleiding van de verkrachting van een minderjarig meisje (16) in Malle. Het slachtoffer zou na het uitgaan in het centrum van Malle in een achterliggende wijk verkracht zijn.

