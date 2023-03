REPORTAGE. In dit Henegouwse dorpje gaat het gruwelhuis van Dutroux tegen de grond: “We willen de bladzijde omdraaien”

Recordaan­tal meldingen bij FAVV in 2022: piek na salmonella-uit­braak bij Ferrero

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft vorig jaar opnieuw een recordaantal meldingen binnengekregen bij het Meldpunt voor de Consument. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat het FAVV bekendmaakt op de Internationale dag van de Consument. Na een salmonella-uitbraak bij de chocoladefabriek van Ferrero in Aarlen was er een duidelijke piek in het aantal vragen te zien.