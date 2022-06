Record aan onthoudingen verwacht voor eerste stemronde Franse parlementsverkiezingen

Groen-voorzitter Vaneeck­hout: “Middelen voor Defensie moeten in breder budgettair kader besproken worden”

Laat ons alle uitdagingen in de samenleving in een breder budgettair kader op tafel leggen en afwegen wat het meest fundamenteel is. Dat heeft kersvers Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout verklaard in ‘De Zevende Dag’. Aanleiding is de discussie binnen de Vivaldi-regering over het opkrikken van de middelen voor Defensie tot 2 procent van het bbp.

