Reclamespot van Citroën zorgt voor opschudding: “Het normaliseert seksuele intimidatie”

Femme de la rue: zo voelt een vrouw zich in Caïro

Na de documentaire 'Femme de la rue' weten we dat een vrouw in Brussel het niet gemakkelijk heeft. Maar ook in Egypte krijgen vrouwen heel wat te verduren. Deze schokkende video toont hoe mannen reageren als een vrouw in Caïro over straat loopt.

15 april