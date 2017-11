Radioactieve vervuiling boven Europa wijst op nucleair ongeval in Rusland LB

Volgens een Franse toezichthouder is er mogelijk een ongeval geweest in een nucleair complex in Rusland of Kazachstan. De organisatie komt tot die conclusie omdat er de afgelopen weken radioactieve vervuiling in de lucht boven Europa is aangetroffen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

Het gaat om verhoogde concentraties van de stof ruthenium 106. Volgens de Franse IRSN gaat het zeker niet om een ongeval in een kernreactor, omdat er dan andere stoffen in de wolk zouden zitten. Gedacht wordt eerder aan een incident in bijvoorbeeld een centrum voor isotopen voor de gezondheidszorg, zegt de organisatie in de Britse krant The Guardian.

De organisatie kon niet precies zeggen waar de wolk is ontstaan. Gezien de weersomstandigheden en windrichtingen kan dat in een zone tussen de Oeral en de Wolga zijn.