QUIZ. Kun jij deze vragen uit het WK quizzen probleemloos oplossen? Test het hier

Wisselval­li­ge en frisse start van de week: “Nog niet meteen voorbij, maar er zijn lichtpunt­jes”

12:23 Maandag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met op vele plaatsen perioden van regen of buien, soms wat intenser en vergezeld met een donderslag. Voornamelijk ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI neerslaghoeveelheden die rond of plaatselijk iets boven 25 tot 30 mm op 24 uur tijd liggen. Dat meldt het weerinstituut maandag in een waarschuwing.