QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Celebrities Sebastian Stan in het oog van de storm nadat hij Pamela Anderson tagt op Instagram: “Respect­loos”

De jongste Instagrampost van Sebastian Stan (39) valt niet bij iedereen in de smaak. De acteur plaatste trots dat hij een Emmy-nominatie te pakken kreeg voor zijn rol als Tommy Lee (59) in de Disney+-reeks ‘Pam & Tommy’. In het bericht tagde hij Tommy en Pamela Anderson (55), wat op veel kritiek kan rekenen.

8:59