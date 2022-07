QUIZ. 7 Dagen, 7 Vragen. Hoe goed ben jij op de hoogte van de actualiteit?

Lavrov pikt het niet dat westerse landen naar Rusland kijken als “bezetter en agressor”

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigt het Westen ervan de overgang naar een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne te verhinderen. Als de EU en de VS op zoek zijn naar een overwinning van Oekraïne op het slagveld, "dan hebben we waarschijnlijk niets om met het Westen over te praten", zei Lavrov vrijdag in een toespraak op een bijeenkomst van de buitenlandministers van de G20 op het Indonesische eiland Bali.

11:17