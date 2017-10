Puigdemont gaat voor Spaanse senaat spreken Redactie

17u40 0 EPA De Catalaanse president Carles Puigdemont.

De Catalaanse president Puigdemont gaat naar Madrid om daar voor de senaat een verklaring af te leggen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Spaanse media melden vandaag dat de senaat hem voor donderdag heeft uitgenodigd, maar dat Puigdemont op vrijdag wil komen. Dat is de dag dat de senaat stemt over het voornemen van premier Rajoy om artikel 155 van de grondwet in werking te stellen en daarmee de Catalaanse autonomie op te schorten. Op donderdag vergadert het Catalaanse parlement echter over een reactie op dat voornemen van Madrid.

De vicevoorzitter van de senaat in Madrid, Pedro Sanz, heeft laten weten dat het hem "een eer is Carles Puigdemont te ontvangen en aan te horen".