Puigdemont: "Ben naar België gekomen om geweld te vermijden" LB

18u21

Bron: vrtnws, Le Soir 0 REUTERS De afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont gaf een interview aan de RTBF. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is bereid met Spaans premier Rajoy te praten. Hij wil zich onderwerpen aan de Belgische justitie, maar niet aan de Spaanse. Dat heeft hij gezegd in een interview met de RTBF. Puigdemont benadrukt dat hij de Catalaanse problematiek niet naar ons land wil uitvoeren en dat hij altijd voor de dialoog heeft gekozen, "in tegenstelling tot (Spaans premier, red.) Rajoy".

Puigdemont stelt dat hij naar ons land kwam om een golf van geweld in Catalonië te ontlopen. "Ik ben niet gevlucht, maar in Spanje was het onmogelijk om mij goed voor te bereiden op mijn verdediging", zegt Puigdemont.

Sinds zijn aankomst in ons land heeft Puigdemont naar eigen zeggen nog geen contact gehad met Belgische politici. "Ik wil de Catalaanse politiek niet naar België verplaatsen", zegt hij. "Ik heb veel vrienden, ook in België, maar ik heb nog met geen enkele Belgische politicus gepraat. Wat wij willen van Spanje, is erkenning en respect".

Puigdemont herinnert er voorts aan dat hij "niet de eerste Catalaanse president is die een probleem heeft met de Spaanse overheid". Toch beschouwt hij zichzelf niet als een slachtoffer. "De meerderheid van de Catalaanse bevolking die een wens (Puigdemont doelt op het onafhankelijkheidsreferendum, red.) heeft uitgedrukt, dat zijn de slachtoffers", stelt hij.

De reden waarom hij in België is, zo stelt Puigdemont, is dat hij zich wil onderwerpen "aan de Belgische justitie, maar niet aan de Spaanse", zelfs al zou er geen aanhoudingsbevel tegen hem zijn uitgeschreven. Hij verliet Spanje naar eigen zeggen om zijn verdediging "goed te kunnen voorbereiden". Hij verzekert dat hij de Catalaanse politiek niet wil 'verbelgen'.

Spanje heeft vandaag bevestigd dat de ministers kunnen deelnemen aan de regioverkiezingen van 21 december, zolang ze niet definitief zijn veroordeeld. Dat geldt ook voor Puigdemont.