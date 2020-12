Psychologe wil dat jeugd eerder aan bod komt voor vaccin: “Uitgaan, vrienden zien, jongeren hebben dat nodig om gezonde volwassenen te worden”

Antwerp Ant­werp-trai­ner Leko: “Genieten” - Haroun: “Hebben ons getoond aan heel Europa”

3 december Antwerp heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist. The Great Old klopte donderdag op de vijfde speeldag van Europa League-groep J Ludogorets in het Bosuilstadion met 3-1 en mag zich opmaken voor de zestiende finales van de Europa League. "In de eerste helft domineerden we en dwongen we veel kansen af", reageert coach Ivan Leko. "Dat was voor mij als trainer genieten.”