PROMOJAGERS SUPERTIP. Kledingwinkel met topmerken houdt stockverkoop: “Korting van meer dan 300 euro, nu 135 euro betaald”

“In tegenstel­ling tot wat men denkt zijn de grootver­die­ners niet altijd de beste spaarders”: bankexpert vertelt hoeveel je het best opzij zet

9 december Vind jij het ook zo moeilijk om elke maand een vast bedrag opzij te zetten? Je bent lang niet de enige. Heel wat mensen beschikken niet over het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst, zeker niet in coronatijden. Hoe slaag je er toch in om op regelmatige basis wat te sparen? Bankexpert Pascal Paepen geeft advies.