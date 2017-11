Prins Harry en Meghan gaan trouwen HA

11u08

Bron: Twitter 695 Photonews Prins Harry en Meghan Markle stappen volgend voorjaar in het huwelijksbootje. De Britse prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle gaan trouwen. Dat heeft Kensington Palace bekendgemaakt op Twitter.

Het huwelijk zal in de lente van volgend jaar plaatsvinden. De tortelduifjes hebben zich eerder deze maand verloofd, meldt het Britse koninklijke paleis op Twitter. Harry, de jongste zoon van prins Charles en prinses Diana, heeft de koningin en andere leden van de koninklijke familie op de hoogte gebracht van het huwelijk. Het koppel geeft vanavond een televisie-interview.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

Prins William, de oudere broer van Harry, en zijn vrouw Kate laten weten ook blij te zijn met het voorgenomen huwelijk. "Het was geweldig om Meghan te leren kennen en om te zien hoe gelukkig zij en Harry samen zijn.'' Dat stellen de hertog en hertogin van Cambridge, zoals de officiële titels luiden, in een verklaring. Ook koningin Elizabeth en haar man Philip hebben verheugd gereageerd op de aangekondigde verloving van hun kleinzoon Harry. Ze zijn blij en wensen het stel alle geluk toe.

Verheugde schoonouders

De ouders van Meghan Markle zijn "ongelooflijk blij'' voor hun dochter en Harry. Dat laten ze weten in een officiële verklaring, verspreid door Kensington Palace.

"Onze dochter is altijd een warme en liefhebbende vrouw geweest. Om haar verbintenis te zien met Harry, die diezelfde kwaliteiten deelt, betekent heel veel voor ons als ouders.'' Thomas Markle en Doria Ragland wensen het stel alvast een leven vol geluk.

Ms. Markle's parents, Mr. Thomas Markle and Doria Ragland have wished the couple 'a lifetime of happiness.' pic.twitter.com/H4kpTgpkYE Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

Wie is Meghan Markle?

De actrice Meghan Markle raakte in 2011 bekend bij het grote kijkerspubliek toen ze een rol kreeg in de populaire advocatenserie Suits. De inmiddels 36-jarige Amerikaanse komt nu op een heel ander podium terecht.

Rachel Meghan Markle werd op 4 augustus 1981 geboren in de Californische metropool Los Angeles. Ze is de dochter van een Afro-Amerikaanse moeder en een vader met Iers-Nederlands bloed. Markle bezocht de Northwestern University in de staat Illinois. Ze studeerde er podiumkunsten en internationale betrekkingen. Aansluitend werkte ze enige tijd op de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires.

De omschakeling naar het acteren volgde in 2002, toen ze debuteerde met een gastrol in de bekende televisieserie General Hospital. In de jaren daarna speelde Markle rollen in series en films als Century City, Love Inc., The War at Home, 90210, Knight Rider, A Lot Like Love en Remember Me. Wanneer ze als actrice geen werk had, verdiende ze haar geld met modellenwerk.

Gescheiden vrouw

De relatie met Harry, de tweede zoon van prins Charles en prinses Diana, dateert officieel van juni 2016. De Britse prins was niet de eerste man in Meghans leven. Ze had tussen 2004 en 2013 een relatie met acteur en producer Trevor Engelson, met wie ze van 2011 tot 2013 was getrouwd. Iets meer dan een jaar geleden maakte de koninklijke familie een einde aan de onophoudelijke reeks geruchten over de prins en de actrice en bevestigde dat het tweetal een relatie had.

Vanaf dat moment traden de twee meer en meer openlijk naar buiten als koppel. Meghan Markle gebruikte in september dit jaar het blad Vanity Fair om over zichzelf en Harry te vertellen. "We zijn gewoon twee mensen die verliefd en gelukkig zijn. We gingen stilletjes met elkaar om gedurende zes maanden totdat onze relatie nieuws werd."

Volgt er een huwelijk, dan is Meghan Markle de tweede Amerikaanse die met een Britse prins in het huwelijksbootje stapt. In 1937 gaf Edward de Britse troon op om als prins te kunnen te trouwen met zijn grote liefde Wallis Simpson. Aardig detail is dat een van Meghans voorvaders, de baron John Hussey, in 1537 op last van koning Hendrik VIII werd onthoofd.

Photo News Meghan Markle op de rode loper.

kos Meghan Markle als Rachel Zane in Suits.

Rebelse prins Harry

De Britse prins Harry stond jarenlang bekend als de koninklijke belhamel, maar de laatste tijd behoort hij net als zijn broer William en diens vrouw Kate tot de favorieten van het Britse koninklijk huis. Zij vormen samen het menselijke gezicht van de royals. Harry schreef vorig jaar geschiedenis door zich openlijk uit te laten over de psychische problemen die hij heeft ondervonden door de dood van zijn moeder, prinses Diana.

De roodharige Harry (op 15 september 1984 geboren als Henry Charles Albert David) stond altijd al bekend als een vrijgevochten prins, voor wiens misstappen veel Britten wel een oogje wilden dichtknijpen. De meesten hebben nog altijd het beeld op hun netvlies van de toen twaalfjarige prins, die met gebogen hoofd achter de affuit met zijn moeders kist liep.

AFP Harry sprak vorig jaar openlijk over de psychische problemen die hij heeft ondervonden door de dood van zijn moeder, prinses Diana.

Drugs en alcohol

Harry is in veel opzichten de tegenpool van zijn oudere broer, van wie geen grotere jeugdzonde bekend is dan dat hij ooit met popzangeres Britney Spears heeft gemaild. Harry werd als zeventienjarige betrapt toen hij blowde en alcohol dronk, waarop prins Charles hem voor straf een dag naar een afkickcentrum stuurde om de verwoestende effecten van drugsgebruik te zien. Hij haalde in 2005 de voorpagina's van de Britse tabloids omdat hij op een gekostumeerd feest was verschenen in nazi-uniform, compleet met Wehrmacht-insigne en een rode armband met swastika. Harry haastte zich te verontschuldigen en zijn vader liet hem het vernietigingskamp Auschwitz bezoeken.

Na zijn opleiding aan de militaire academie van Sandhurst werd Harry twee keer als helikopterpiloot uitgezonden naar Afghanistan. Na zijn terugkeer bleef hij zich inzetten voor zijn oude kameraden. Hij is de bedenker van de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich internationaal sportief meten met lotgenoten.

Harry is deels in de voetsporen van zijn moeder getreden. Hij werkte voor aidsprojecten in Lesotho en ook in Groot-Brittannië is hij betrokken bij mensen die besmet zijn met het hiv-virus en bij aids- en tuberculosepatiënten.

The sun Prins Harry hield in zijn jonge jaren van blowen, alcohol en feesten.

AP De Britse pers smulde van het Nazi-schandaal rond prins Harry.

The wedding will take place in spring 2018. Further details will be announced in due course. Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

Prince Harry and Ms Markle became engaged in London earlier this month. Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link