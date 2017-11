Prins Charles vervangt moeder bij kranslegging voor gesneuvelden LB

16u59

Bron: ANP 0 REUTERS Britain's Prince Charles lays a wreath at the foot of the Cenotaph on behalf of his mother Queen Elizabeth II during the Remembrance Sunday Cenotaph service in London, Britain, November 12, 2017. Harland Quarrington/MoD/Crown Copyright/Handout via Reuters NO RESALES. NO ARCHIVES Niet koningin Elizabeth, maar kroonprins Charles heeft vandaag de jaarlijkse ceremonie geleid ter nagedachtenis aan de gesneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen en daaropvolgende gewapende conflicten. De 91 jaar oude koningin en haar 96-jarige man Philip keken vanaf het balkon van het ministerie van Buitenlandse Zaken toe hoe haar zoon als eerste een krans bij het oorlogsmonument in Londen legde.

De koningin brak met haar gewoonte om tijdens de jaarlijkse dodenherdenking een krans bij het belangrijkste Britse oorlogsmonument op Whitehall in het centrum van Londen te plaatsen, mede omdat de ceremonie veel vergt van iemand van in de negentig. Volgens de koninklijke historicus Hugo Vickers was de koningin bijna gestruikeld tijdens de dienst van vorig jaar.

Remembrance Day

Ook prins Andrew, prins Harry, prins William en politieke leiders als Theresa May en Jeremy Corbyn waren bij de plechtigheid aanwezig, net als duizenden belangstellenden die zich langs de route hadden opgesteld.

Gisteren bezochten de koningin en andere leden van het Britse koninklijk huis in de Royal Albert Hall in Londen een ceremonie ter nagedachtenis aan alle voor het koninkrijk gesneuvelde soldaten.

Het Verenigd Koninkrijk en andere delen van het Gemenebest herdenken op 11 november hun oorlogsslachtoffers tijdens Remembrance Day. De eerste zondag daarna vindt de officiële nationale herdenkingsplechtigheid plaats, met onder meer twee minuten stilte en de kranslegging bij het monument op Whitehall.