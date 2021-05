Pretparken worden duurder: kijk hier hoeveel en waarom

Giro Giro Di Remco #3. "Dit was een puik resultaat van Remco die grote concurren­ten Yates en Bernal al op afstand zet"

19:10 De kop is eraf voor Remco Evenepoel in de Ronde van Italië. Onze landgenoot reed bij z’n debuut in een grote ronde naar de zevende plaats in de openingstijdrit. Een buitenaardse Filippo Ganna bedreigen zat er niet in, maar ten opzichte van topfavorieten Simon Yates en Egan Bernal deed Evenepoel meteen een gouden zaak. Een bijzonder knappe chrono na 266 dagen zonder koers, zag ook onze man ter plekke Stijn Vlaeminck. In de derde aflevering van Giro Di Remco bespreekt hij met Jonas Decleer de prestatie van Evenepoel. Ook kinesist Thijs Hertsens - die Evenepoel begeleidde bij z’n revalidatie - komt aan bod.