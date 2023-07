PORTRET. “Tim Cook kreeg bijna een hartaanval toen hij zijn gsm zag”: Mark Rutte (56) houdt ermee op, wie is hij écht?

KIJK. Man ziet hoe bevriende schapen­boer wordt aangeval­len door wolf: “Het is een levensge­vaar­lijk roofdier”

Een schapenboer in het Nederlandse dorp Wapse, in Drenthe, is vermoedelijk aangevallen door een wolf. Het dier viel schapen aan en de boer probeerde ze te beschermen, maar werd toen zelf in zijn arm gebeten. Johan Moes is een kennis van de boer en zag het gebeuren. Hij vertelt aan RTL Nieuws wat er gebeurde: “Het is een levensgevaarlijk dier.”