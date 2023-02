PORTRET. De relatie tussen Tom Boonen en Lore zat al eerder in woelig vaarwater. “Maar ze was altijd de vrouw van mijn leven en wellicht is ze dat nog”

Showbits KIJK. Sandrine André wordt 50: "Veel mannen zeggen dat ze vroeger verliefd op mij waren. Dan denk ik: nu niet meer?”

Al meer dan 10 jaar speelt ze de strenge tante Veronique Van den Bossche in ‘Familie’, maar eigenlijk draait actrice Sandrine André al veel langer mee. Zo ken je haar misschien nog als Merel uit ‘Wittekerke’ of secretaresse Britt uit ‘Sara’. Showbits-reporter Jarne verrast Sandrine op haar 50ste verjaardag met felicitaties van (ex-)collega’s, en dat laat haar absoluut niet onberoerd. Bekijk het in een nieuwe Showbits. Wil je de volledige verrassingsvideo zien? Scroll dan even naar beneden.