PORTRET. Als u straks (alweer) Rituals als eindejaarscadeau krijgt, is dat de schuld van deze Nederlander: wie is cosmeticamiljardair Raymond Cloosterman (58)?

Showbits Gert Verhulst over dure ticketprij­zen van ‘Les Misérables’: “Musical loopt pas in 2023, je kan nog sparen”

Studio 100 heeft de cast van ‘Les Misérables’ voorgesteld. De hoofdrol gaat naar de Nederlander Milan van Waardenbrug. De lat ligt dus zeer hoog voor de Vlaamse acteurs en actrices die meespelen in het totaalspektakel, zoals Jonas Van Geel en Ianthe Tavernier. “Als er alleen Nederlanders zouden meedoen, zou ons publiek wel kunnen denken: ‘Kunnen wij dan niet goed zingen of dansen?’ Daarom wilden we wel een deel vervlaamsen”, licht Gert Verhulst toe in een nieuwe Showbits. Tickets voor de muscial variëren tussen de €49,95 en €89,95.

9:21