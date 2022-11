Politieke fracties komen Kamer binnen met OneLove-armbanden

Minister van Buitenland­se Zaken Lahbib draagt 'One Lo­ve'-band op tribune terwijl ze in gesprek gaat met FIFA-baas Infantino

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vertoeft momenteel in Qatar voor de eerste WK-match van de Rode Duivels tegen het Canadese elftal. In de tribunes werd ze vanavond gesignaleerd met een regenboogband, een symbool dat momenteel niet toegelaten is in het Arabische land, omdat het beschouwd wordt als een politieke boodschap.

23 november