Politie wijzigt uren van alcoholcontroles

Formule 1 Straffe mijlpaal: Lewis Hamilton verovert in Spanje honderdste pole uit carrière

16:32 Lewis Hamilton vertrekt morgen vanop de pole in de Grote Prijs van Spanje, de vierde WK-manche van het seizoen. Een straffe mijlpaal, want het is zijn 100ste pole uit zijn carrière. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo klokte de zevenvoudige wereldkampioen een tijd van 1:16.741. Max Verstappen (Red Bull) en Mercedes-collega Valtteri Bottas starten in zijn zog.