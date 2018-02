Poging tot ontvoering in Namen: "Onbekenden probeerden mijn kleinzoon met snoep in bestelwagen te lokken" HA

12 februari 2018

12u23

Bron: La Libre Belgique 0 Het parket van Namen is een onderzoek gestart naar een poging tot ontvoering van een 10-jarige jongen in Saint-Servais, een deelgemeente van Namen. Dat meldt La Libre Belgique.

Onbekenden probeerden het kind zaterdag naar verluidt met snoep in een bestelwagen te lokken. De tienjarige bevond zich op dat moment buiten vlak bij een bowlingzaal. De grootvader van de jongen maakte het voorval bekend op Facebook. "Drie of vier personnnen hebben geprobeerd om mijn kleinzoon in een zwarte bestelwagen te lokken. De bestuurder had een kap op. Mijn kleinzoon is bang weggelopen. Pas goed op jullie kinderen", waarschuwt hij andere inwoners van Namen. Volgens La Libre werd het bericht al honderden keren gedeeld.

De procureur van Dinant bevestigt dat er een onderzoek is geopend. Speurders proberen nu meer informatie te verkrijgen over het voertuig en de inzittenden. Het parket neemt de zaak ernstig. "Gelet op de toestand van de jongen en de eerste informatie die hij heeft gegeven, hebben wij niet de indruk dat hij het verhaal verzonnen heeft", klinkt het bij het Openbaar Ministerie.