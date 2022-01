Overstromingen en harde sneeuwval wisselen elkaar af in het noorden van Zweden: “Ongebruikelijk”

Van een kinderwens­coach tot stroom­stoot­jes tegen de pijn: 5 nieuwe geboorte­trends. “Een navel­streng ‘uitkloppen’ heeft zoveel voordelen”

Ouders die zwanger zijn of bevallen vinden het steeds belangrijker om zelf de regie te nemen. En dat brengt nieuwe tendensen met zich mee, van stroomstootjes tegen de pijn of een lotusbevalling tot een kinderwens- of geboortetraumacoach. We bespreken vijf nieuwe trends en hun voordelen voor ouders en baby met de experts die er mee verantwoordelijk voor zijn. “Een op de drie moeders beschrijft haar bevalling in het ziekenhuis als verwarrend en traumatisch. Dat is héél veel.”

13:51