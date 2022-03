Opvallende taferelen in Russische supermarkt: Russen duwen elkaar omver voor een pakje suiker

Rekkem Koppel ziet wagen voor de deur al derde keer tot schroot herleid worden: “De dader probeerde zelfs nog weg te rijden”

Amper een jaar nadat een jonge chauffeur in het centrum van Rekkem (Menen) een flauwe bocht in de Lauwestraat miste, is zaterdagochtend in alle vroegte opnieuw een bestelwagen na diezelfde bocht tegen een geparkeerd voertuig gebotst. Door de klap werd de Peugeot 5008 van Natchez Duyck en zijn partner Lucie Boussion tot schroot herleid. “De derde wagen in één jaar tijd die we verliezen”, aldus het koppel.

12:59