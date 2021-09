OPROEP: Zit uw kind in quarantaine?

Voetbal Haar bijnaam en een matching tattoo: 5 dingen die u nog niet wist over Antonela Roccuzzo, de vrouw van Leo Messi

11:10 Zou ze er morgen ook bij zijn in de tribunes van Jan Breydel? Antonela Roccuzzo is de stille kracht achter Lionel Messi. De moeder van drie, die al sinds 2005 een stel is met de nieuwe ster van PSG, staat liever niet in de spotlights. Vijf dingen die u nog niet wist over het meisje uit Rosario.