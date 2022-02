OPROEP. Wordt u geraakt door de nieuwe arbeidsdeal van de regering?

Winterspelen Wat is een korte kür? Hoe komt de jury tot een score? Loena Hendrickx legt zelf uit hoe haar wedstrijd in elkaar zit

U bent niet goed thuis in het kunstschaatsen? Termen als korte kür en lange kür zorgen voor pirouetten in uw hoofd? Loena Hendrickx to the rescue. Onze Belgische trots in het kunstschaatsen legt uit hoe de puntentelling in z'n werk gaat, en waar u best op let. Zo bent u helemaal voorbereid om haar naar een medaille te schreeuwen.

