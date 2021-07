OPROEP. Werkt u in de zorg? En bent u (nog) niet gevaccineerd?

Darts Zelf een ‘180’ of ‘bullseye’ gooien? VTM 2 brengt darts tot bij de Vlaming tijdens ‘Darts On Tour’

12:00 Dat darts hot is, kan niemand ontkennen. Na de grootste darters aan het werk te zien in verschillende competities bij VTM 2, is het aan Vlaanderen om zelf een pijltje te gooien. VTM 2 lanceert deze zomer ‘Darts On Tour’. Van zondag 18 juli tot en met zaterdag 14 augustus trekt de dartstruck van VTM 2 doorheen Vlaanderen en houdt halt in vijf steden: Sint-Niklaas, Middelkerke, Roeselare, Lier en Vilvoorde. Alle amateurspelers in Vlaanderen kunnen er zelf een gooi doen naar talloze prijzen.