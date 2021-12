OPROEP: Welke cadeaus krijgt u van uw werkgever?

Milieu-ngo's roepen op tot 'sterke' EU-wet voor natuurher­stel

Meer dan 150 milieu-ngo's, waaronder het WWF, roepen in een brief aan Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en de commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius, op tot een sterke natuurherstelwet. De wet, die zich in de eindfase van zijn voorbereiding door de Europese Commissie bevindt, houdt belangrijke opportuniteiten in om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis aan te pakken, maar de overheden moeten een sturende rol opnemen, stellen de milieu-ngo's woensdag.

11:15