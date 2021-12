OPROEP. Wacht u al maanden op een afspraak bij de psychiater?

Independer Met je auto naar de keuring: tijd om ook je verzeke­ring onder de loep te nemen

Is je auto vier jaar oud, dan moet je hem laten keuren. Maar niet alleen je auto moet in orde zijn, ook je verzekering verdient af en toe een check-up. Is het nog nodig om je auto full omnium te verzekeren? En wanneer kan je aan je verzekeraar vragen om de full omnium om te zetten naar een mini omnium? Independer.be zet de belangrijkste zaken op een rij.

30 november