OPROEP. Verhuisde u naar de kust? Laat het ons weten

Zichtbare bh-band­jes of opwaaiende rokjes? Met deze handige modetrucs ga jij een zorgeloze zomer tegemoet

12:36 De zomer is ein-de-lijk in aantocht en dat betekent dat we onze zwierige jurkjes weer naar boven mogen halen. Maar veel zomerse outfits kennen ook een keerzijde. Denk: opwaaiende rokjes tijdens een fietstochtje of zichtbare bh-bandjes bij een kleedje met een open rug. Niet zo handig of flatterend. Maar daarvoor hoef je die leuke kleedjes nog niet aan de kant te schuiven. Wij zetten vijf geniale fashion hacks voor jou op een rijtje, zodat jij je niet langer zorgen hoeft te maken om jouw outfit.