OPROEP: Trok u zondag met uw kinderen naar Brussel om te betogen tegen de coronamaatregelen?

Schooldi­rec­teur geeft details vrij over dagen en uren voor dodelijke schietpar­tij: “Ouders werden gevraagd hun zoon mee te nemen naar huis, maar zij lieten hem achter”

In een brief heeft de directeur van de Oxford High School in de Amerikaanse stad Detroit meer details vrijgegeven over de dagen voorafgaand aan de schietpartij waarbij een 15-jarige leerling vier dodelijke slachtoffers maakte. Ook over de rol van de ouders, die intussen werden aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag, komen meer details naar buiten.

12:37