OPROEP. Toont u ons een ‘voor en na’ van uw energetisch gerenoveerd huis?

Ma­ke-upar­tiest Nanja Massy (33) verklapt haar 3 grootste beautyge­hei­men: “Je hebt maar een paar items nodig om je huid goed te verzorgen”

Make-upartiest, haarstylist en influencer Nanja Massy (33) is al lang geen onbekende meer. Ze houdt haar 37.000 volgers op Instagram zoet met all things beauty, maar deinst er ook niet voor terug om een tipje van de sluier op te lichten van haar dagelijkse leven als kersverse mama. Aan ons verklapt ze haar drie meest verrassende inzichten over huidverzorging. “Ik ga nooit de deur uit zonder highlighter, daarmee accentueer je de mooiste deeltjes van je gelaat.”

