OPROEP. Slaan jullie ook de handen in elkaar om de oplopende energiekosten te drukken?

TV Showrunner ‘House of the Dragon’ gooit handdoek in de ring na één seizoen: zit er achter de schermen een haar in de boter?

De ‘Game of Thrones’-spin-off ‘House of the Dragon’ een succes noemen is een understatement. Na amper een aflevering raakte al bekend dat de reeks groen licht krijgt voor een vervolg. Maar nu blijkt volgens ‘The Hollywood Reporter’ dat een van de twee showrunners, Miguel Sapochnik (48), er na één seizoen al de brui aan geeft. Wat is er aan de hand achter de schermen van deze hitserie?

