OPROEP: Pokémon is 25 jaar, waarom ben jij er zo bezeten van?

Tour de france Toch op tijd genezen: Jasper Philipsen krijgt groen licht en rijdt de Tour

14:37 Jasper Philipsen (23) komt zaterdag in Brest aan de start van de Tour de France. Zijn deelname was onzeker na een valpartij in de Ronde van België. Philipsen liep een diepe snijwonde op, die in het ziekenhuis moest worden gehecht. Philipsen viel op vrijdag en kreeg drie dagen verbod om te koersen.