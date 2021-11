OPROEP. Ouders gezocht die over de opvoeding van hun kroost willen vertellen

Voor de reeks ‘Mijn Kind’ in de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws zoeken we veel mama’s en papa’s die het in een interview willen hebben over de opvoeding die ze hun kinderen geven. We hebben het over huisregels en afspraken rond schermgebruik, bedtijd… over de mooie en de moeilijke momenten. Elk type gezin komt in aanmerking voor deze reeks, zeker ook alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen, ‘oude’ ouders, adoptieouders, ouders van hetzelfde geslacht, tienerouders, ouders met elk een verschillende etnische achtergrond… Interesse? Stuur dan een mail waarin je je gezin kort voorstelt naar info@katrienschrijft.be.