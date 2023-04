OPROEP. Moet jij als zelfstandige coronasteun terugbetalen?

Italiaanse trekpleis­ter Portofino voert boetes tot 275 euro in voor wie te lang “rondhangt”

In het pittoreske Italiaanse kustplaatsje Portofino mogen mensen volgens nieuwe regelgeving in bepaalde zones niet meer wachten of rondhangen. Burgemeester Matteo Viacava ontkent dat het om een selfieverbod gaat, zoals critici zeggen.