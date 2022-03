OPROEP. Lijdt u net zoals Bruce Willis aan afasie? Laat het ons weten

OVERZICHT. Het wankele parcours van CD&V-minister Wouter Beke

Alweer zit Wouter Beke (CD&V) in een lastig parket. De Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding liet deze week het ballonnetje op om het ouderschapsverlof tot drie jaar te beperken, maar dat ontplofte meteen in zijn gezicht. Zelfs zijn eigen voorzitter, Joachim Coens (CD&V), zette hem in de wind. De zoveelste hindernis op het parcours van de 47-jarige Beke, die sinds 2019 op de ministersstoel zit. Eerder lag hij onder vuur om zijn aanpak van de coronacrisis in onder andere in de rusthuizen. Maar ook de wantoestanden in de crèches achtervolgen de christendemocraat. Een overzicht van het wankele parcours van de welzijnsminister.

