OPROEP. Liet u zich behandelen bij de gynaecoloog die zelf zaaddonor was?

BV Michaël Roskam over ‘impulsief’ huwelijk met Eline De Munck: “Ik zei tegen mijn kameraden: ‘Mannen, ik denk dat ik het zitten heb’”

Het was een grote verrassing in januari, toen Eline De Munck (34) op sociale media bekendmaakte dat ze één jaar getrouwd was met regisseur Michaël Roskam (49). In Het Belang van Limburg vertelt hij nu hoe ze elkaar leerden kennen en waarom ze besloten te trouwen.

10:59